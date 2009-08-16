Командир "Російських вітязів" загинув через спалах парашута

Командир пілотажної групи "Російські вітязі" Ігор Ткаченко, який загинув у неділю при зіткненні двох винищувачів Су-27, встиг катапультуватися, але загинув через займання парашута, який спалахнув у повітрі від полум`я літака, повідомив РІА "Новости"співрозмовник, що бере участь в розслідуванні катастрофи.

Два винищувачі Су-27 пілотажної групи "Російські витязі" зіткнулися під час виконання навчально-тренувального польоту напередодні авіасалону "МАКС-2009". Постраждали ще двоє льотчиків: Ігор Куриленко і Віталій Мельник, - у одного з них перелом хребта.

За попередніми даними, причиною зіткнення літаків стала помилка в пілотуванні під час відпрацювання однієї з фігур вищого пілотажу, втім, експерти також не виключають можливість технічної несправності вузлів одного з літаків.

Бортові самописці з обох літаків, що розбилися, вже знайдені. На місці також триває пошук і вилучення основних вузлів літаків, які будуть відправлені на експертизу.

Кримінальну справу, як повідомив РІА “Новости” офіційний представник Слідчого комітету при прокуратурі РФ Володимир Маркін, порушено за статтею 263 КК РФ ("порушення правил безпеки руху і експлуатації залізничного, повітряного або водного транспорту").

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Прем`єр РФ Володимир Путін висловив співчуття рідним, близьким і товаришам по службі начальника 237 гвардійського центру показу авіаційної техніки, заслуженого військового льотчика Росії Ігоря Ткаченка. "Глибоко приголомшений трагедією... Загибель льотчика такого високого класу є непоправною втратою не тільки для російської, а й світової авіації", - зазначається в телеграмі Путіна.

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Зіткнення двох Су-27 стало не єдиною трагедією, що відбулась у неділю в небі над РФ. Близько 13.00 в Калузькій області впав на землю тренувальний легкомоторний літак Як-52. На борту були пілот-інструктор - чемпіонка Європи, призер чемпіонатів світу з літакового спорту - Світлана Федоренко і курсант з Ульяновська Антон Хачковський. Обидва члени екіпажа загинули на місці. Як повідомляє сайт телекомпанії НТВ, загиблий курсант був сином відомого військового льотчика Дмитра Хачковського, який впродовж кількох років літав у складі пілотажної групи "Російські вітязі".

В неділю, 16 серпня, в РФ відзначається День Повітряного флоту Росії...