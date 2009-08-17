Іракські політики бояться результатів перепису населення

Перепис населення Іраку, який мав пройти 24 жовтня 2009 р., перенесений на невизначений час, заявила влада країни. Таке рішення було ухвалене після консультацій з політичними силами Іраку. Причина перенесення перепису полягає в бажанні не провокувати конфлікти напередодні парламентських виборів, запланованих на січень 2010 р., передає Associated Press.

Раніше повідомлялося, що деякі іракські політики закликали керівництво країни відмовитися від проведення перепису населення. Вони посилалися на те, що в результаті військових дій і багаторічної напруженої обстановки межі областей, населених окремими етнічними групами, змінилися, і офіційне оприлюднення цього факту призведе до зіткнень на національному грунті.

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