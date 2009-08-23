Закінчився Московський авіакосмічний салон

Міжнародний авіакосмічний салон МАКС-2009 закінчив роботу. Його програму закрила пілотажна група "Російські витязі", повідомляє кореспондент Ленты.ру. Пілоти пролетіли над аеродромом в підмосковному Жуковському, але не виконували фігур вищого пілотажу. Політ присвятили пам`яті загиблого командира "Вітязів" Ігоря Ткаченка, який розбився 16 серпня під час підготовки до авіасалона.

Раніше в Жуковському виступила інша російська пілотажна група "Стрижі" та італійська Frecce Tricolori. Програму польотів довелося скоротити через погану погоду.

Підбиваючи підсумки салону, його організатори оголосили, що на МАКСі були укладені контракти на суму не менше 10 мільярдів доларів. У роботі виставки взяли участь 711 компаній з 34 країн. Салон відвідали більше 550 тисяч осіб.

18 серпня міністерства оборони Росії і України підписали протокол про внесення змін до чинної міжурядової угоди про подальшу співпрацю в забезпеченні створення спільного серійного виробництва оперативно-тактичного військово-транспортного літака Ан-70 і транспортного літака Ан-70Т.