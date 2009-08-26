Влада Словаччини повідомляє про теракт

У Словаччині здійснено терористичний акт, повідомляють влада країни. Вибух невстановленого пристрою, що призвів до смерті однієї людини, стався на підприємстві, що виготовляє пластикові вікна і двері. Пристрій спрацював на території невеликого магазину, розташованого на заводі Euromont в м. Топольчани. В результаті вибуху одержали поранення п`ятеро осіб, включаючи дружину власника підприємства, яку госпіталізовано з серйозними опіками, передає Associated Press.

Інформації про причини вибухів та про їх виконавців наразі не було. За попереднім даними, єдиною жертвою вибуху став сам зловмисник, який залишив бомбу в магазині - пристрій спрацював, коли чоловік залишав приміщення.