Автора гімну СРСР відспівуватимуть у храмі Христа Спасителя

Прощання з поетом Сергієм Міхалковим, який помер 27 серпня на 97-му році життя, почнеться сьогодні о 20.00 у храмі Христа Спасителя в Москві.

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на помічника Микити МІХАЛКОВА Дениса БАГЛАЯ. За його словами, храм буде відкритий всю ніч.

Д.БАГЛАЙ також повідомив, що Сергія Міхалкова поховають на Новодівичому кладовищі. "Там усе вирішено, залишилося дочекатися офіційних паперів, які будуть на першу годину дня", - пояснив він.

Д.БАГЛАЙ додав, що цивільної панахиди не буде. За його словами, відспівування розпочнеться у суботу о 13:00 у храмі Христа Спасителя.

За декілька годин до смерті з Сергієм Міхалковим стався нещасний випадок, який привів його до лікарні, де він і помер - він упав вдома, повідомляє Life.ru з посиланням на лікарів Інституту нейрохірургії імені Бурденка, де помер легендарний поет.

Одразу після падіння його доставили в інститут, де з’ясувалося, що Сергій Володимирович пошкодив хребет. Лікарі одразу поклали С.Міхалкова в нейрохірургічне відділення спинальної хірургії. Лікарі робили все можливе, аби стабілізувати стан поета, але йому ставало тільки гірше. Уже в лікарні у нього стався інсульт, и Міхалкова-старшого в екстренному порядку перевели до реанімації.

Лікарі боролися за життя легендарної людини ще декілька годин, але все було марно. О пів на першу 27 серпня серце поета зупинилося. Медики не виключають, що причиною інсульту великого поета стало саме те фатальне падіння. Попри вік, Сергій Міхалков справлявся з багатьма недугами, лікарі не раз витягували його з того світу, відзначає видання.