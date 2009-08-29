Тропічний шторм в Тихому океані набрав потужність урагану

Тропічний шторм "Джимена", що сформувався в Тихому океані на південь від Мексики, набрав потужність урагану, повідомляє у суботу агентство Ассошіейтед Прес.

"Джимена" розташована приблизно за 450 кілометрів на північний захід від Акапулько. Шторм рухається в північно-західному напрямі зі швидкістю 14 кілометрів на годину.

За даними на сьогодні, пориви вітру досягають 128 кілометрів на годину, раніше вони дорівнювали тільки 65 кілометрам на годину.

"Джимена" - вже десятий шторм в Тихому океані за цей сезон ураганів, зазначає агентство.

В той же час нова тропічна депресія сформувалася за тисячі кілометрів від Мексиканського півострова Нижня Каліфорнія. Пориви вітру циклону досягають 56 кілометрів на годину. Очікується, що атмосферна депресія піде на північ і не торкнеться суші.