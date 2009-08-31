Туркменистан в короткі терміни створить військово-морську базу міністерства оборони і прикордонної служби на Каспії. Про це повідомив в неділю на розширеному засіданні Державної ради безпеки Туркменистану президент Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВ.

Як передає туркменське телебачення, виступаючи на розширеному засіданні Ради безпеки, приуроченого до відкриття нової будівлі Академії поліції, глава держави підкреслив, що Туркменистан разом з сухопутним кордоном має також протяжний морський кордон, який треба ретельно охороняти.

"В зв`язку з цим за моїм дорученням наразі здійснюється спеціальна робота по зміцненню нашого морського кордону і охороні узбережжя Каспію, що відноситься до нашої держави, від чужих посягань", - сказав Г.БЕРДИМУХАМЕДОВ.

Він зазначив, що буде створено ефективну систему локаційного і оптичного контролю морської акваторії. Глава держави підкреслив, що прикордонна служба Туркменистану вже почала закупівлю сучасних швидкісних патрульних катерів.

Також, за словами Г.БЕРДИМУХАМЕДОВА, для військово-морських сил збройних сил Туркменистану буде закуплено два сучасні кораблі, озброєні ракетами.

На думку президента країни, для забезпечення ефективного застосування цих сил в бойових умовах і необхідне створення військово-морської бази Міноборони та прикордонної служби. За словами глави держави, на цій базі військово-морські сили розміщуватимуться на постійній основі.

Г.БЕРДИМУХАМЕДОВ доручив керівникам військових і правоохоронних міністерств і відомств "вести ефективну боротьбу з контрабандистами, терористами і будь-якими іншими силами, які намагатимуться порушувати державний морський кордон Туркменії або створювати там нестабільну обстановку".

Глава держави підкреслив, що задля забезпечення охорони туркменського узбережжя Каспійського моря необхідно також передбачити регулярне проведення комплексних тактичних військово-морських навчань.

"У цих навчаннях мають бути задіяні морські кораблі, катери і бойові літаки Міноборони і прикордонної служби Туркменистану", - сказав президент.

За його словами, всі ці завдання планується виконати до 2015 року.