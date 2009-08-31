У МВС Росії можливі відставки

Голова МВС Росії Рашид Нургалієв заявив про можливі відставки високопоставлених співробітників його відомства, не здатних протистояти корупції, повідомляє радіо "Свобода".

За словами Нургалієва, нещодавно він віддав розпорядження навести лад у регіонах і протягом місяця доповісти, як виправляється ситуація.

Якщо звіти будуть незадовільні, - мають відбутися відставки, сказав Нургалієв. За його даними, за шість місяців цього року було порушено 274 кримінальних справ щодо керівників органів внутрішніх справ.