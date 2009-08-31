У МВС Росії можливі відставки
04:50, 31 серпня 2009Світ
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У рамках боротьби з корупцією
Голова МВС Росії Рашид Нургалієв заявив про можливі відставки високопоставлених співробітників його відомства, не здатних протистояти корупції, повідомляє радіо "Свобода".
За словами Нургалієва, нещодавно він віддав розпорядження навести лад у регіонах і протягом місяця доповісти, як виправляється ситуація.
Якщо звіти будуть незадовільні, - мають відбутися відставки, сказав Нургалієв. За його даними, за шість місяців цього року було порушено 274 кримінальних справ щодо керівників органів внутрішніх справ.
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