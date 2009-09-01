Міненерго РФ підтвердило пошук грошей для Газпрому в Японії

Міненерго Росії кілька місяців тому звернулося до Японії з пропозицією видати кредит у мільярд доларів на будівництво газопроводу "Сахалін - Хабаровськ - Владивосток". Про це пише газета "Коммерсант" з посиланням на джерело в міністерстві. Таким чином, російські чиновники підтвердили повідомлення японських інформагентств про переговори між Японією і Росією.

Втім, офіційно звернення щодо кредиту поки так і не підтверджено, проте джерело "Коммерсанта" в "Газпромі" стверджує, що запит до Японії зроблено, але переговори не завершені. Прес-служба компанії 31 серпня можливий кредит не коментувала.

Нагадаємо, що Nikkei повідомляло, що Японія готова надати Росії кредит, але відразу на два мільярди доларів і в обмін на купівлю мільйона тонн труб для газопроводу. Проте на постачання труб для проекту сподіваються і російські виробники, тому невідомо, як чинитимуть Міненерго і "Газпром" в ситуації, що склалася.

Газопровід "Сахалін - Хабаровськ - Владивосток" мають ввести в експлуатацію в третьому кварталі 2011 року. Його будівництво розпочате в липні 2008 року. Довжина газопроводу складе 1350 кілометрів, а пропускна спроможність на першому етапі - сім мільярдів кубометрів газу на рік.

У 2009 році "Газпром" підписав з Японією меморандум, згідно з яким він опрацьовуватиме можливість постачань газу з Владивостока у декілька країн, у тому числі і Японію.

Лента.ру