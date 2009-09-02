У Греції пролунали два вибухи

У Греції невідомі здійснили два теракти.

Сьогодні рано-вранці біля афінської біржі вибухнув мікроавтобус. Будівлі завдано серйозної шкоди - пошкоджено фасад і вибиті всі шибки. Легке поранення осколками скла дістала жінка, що проходила під час вибуху вулицею, передає РІА «Новости».

За словами представника поліції, вибух і подальша пожежа серйозно пошкодили припарковані автомобілі, п`ять з яких повністю згоріли.

Вибух стався також у місті Салоніки біля будівлі Міністерства у справах областей Македонія і Фракія. У будівлі міністерства вибиті шибки, потерпілих не було. Про обидва вибухи поліцію і журналістів попереджали аноніми по телефону.

Грецька поліція припускає, що за терактом біля афінської біржі стоїть лівацьке угруповання "Революційна боротьба", повідомив офіційний представник поліції Панайотіс СТАТІС.

Це угруповання відоме низкою гучних терактів за останні роки.

"Революційна боротьба" вважається найбільш небезпечним лівацьким угрупованням у Греції. Її члени, що проповідують марксистську ідеологію, обіцяють вбивати політиків, поліцейських і журналістів "буржуазного режиму".