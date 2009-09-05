Євросоюз сполохали поїздки Путіна і Медведєва на Кавказ

Європейський Союз стурбований намірами Росії підписати низку угод з Абхазією та Південною Осетією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві ЄС, текст якої міститься на офіційному сайті шведського головування в Євросоюзі.

“ЄС стурбований візитами Президента, прем’єр-міністра та інших високопосадовців Росії до Абхазії та Південної Осетії без попереднього узгодження з владою Грузії. Ми також стурбовані намірами Росії підписати великий перелік угод, включаючи угоду про співпрацю у військовій сфері”, - зазначається у заяві.

ЄС вважає, що такі ініціативи не відповідають принципам територіальної цілісності та не сприяють міжнародним зусиллям зі стабілізації ситуації в регіоні.

Євросоюз також висловив стурбованість зростанням напруги у грузинських територіальних водах поблизу Абхазії.

“Ми закликаємо всі сторони бути стриманими й утримуватися від провокаційних дій або будь-яких інших кроків, що можуть підвищувати напругу, з метою уникнення подальшої ескалації”, - наголошується в заяві.

Європейський Союз високо оцінив внесок своєї моніторингової місії у збереження стабільності в регіоні, однак водночас закликав відкрити європейським спостерігачам доступ на території Абхазії та Південної Осетії.

До заяви ЄС приєдналися Хорватія, колишня югославська республіка Македонія, Албанія, Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Ісландія, Норвегія, а також Україна.

Як повідомляв УНІАН, після російсько-грузинської війни, що відбулася на початку серпня 2008 року, Абхазія та Південна Осетія проголосили незалежність і зараз фактично контролюються російськими військами.

У вересні 2008 року ЄС схвалив рішення про направлення до Грузії місії спостерігачів, однак вони й досі не мають доступу до території цих двох невизнаних регіонів.