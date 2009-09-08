Вивозити бензин заборонено в Казахстані

Прем`єр-міністр Республіки Казахстан Карим Масимов підписав урядову постанову про введення тимчасової заборони на вивезення бензину та дизельного палива з території країни. Про це повідомила прес-служба прем`єр-міністра.

Постанову, як пояснюється в повідомленні, прийнято з метою стабілізації внутрішнього ринку нафтопродуктів. Відповідно до документа, вивезення бензину заборонене до 1 січня 2010 р. Дизельне паливо, окрім пічного побутового палива, заборонено вивозити до 1 листопада 2009 р.

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