Більше 100 осіб отруїлися газом у Китаї

Більше ста чоловік дістали отруєння в результаті витоку газу на хімічному заводі в китайській провінції Ганьсу, повідомляє у вівторок агентство Синьхуа з посиланням на заяву місцевих медиків.

За даними лікарів двох лікарень у столиці провінції Ганьсу місті Ланьчжоу, 105 осіб звернулися у вівторок до клінік з підозрою на отруєння, проте у жодного не було виявлено небезпечних для життя симптомів. Дев`ять осіб було госпіталізовано.

Інцидент стався у понеділок близько 22.00 за місцевим часом, коли працівники проводили очищення відпрацьованого масла на заводі Feilong Chemical Co. Ltd., який розташований у повіті Сігу.

За припущеннями рятувальників, токсичний газ міг просочитися з 30 резервуарів з відпрацьованим маслом.

Десятки учнів з двох навколишніх шкіл після інциденту відчули різь в очах і мали проблеми з диханням. Більше 40 рятувальників прибули на місце події і евакуювали близько тисячі учнів, а також жителів розташованих поруч із заводом будинків.

На даний час поліція проводить розслідування.

РІА “Новости”