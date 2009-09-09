Світові ціни на нафту різко зросли
00:47, 09 вересня 2009Світ
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Закінчилися біржові торги
Ціни на нафту на світових ринках 8 вересня підвищилися на три долари на тлі послаблення американської валюти, повідомляє Reuters.
На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість ф`ючерсів з постачанням у жовтні на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil підвищилася на 3,08 дол. - до 71,10 дол. за баррель.
Ціна ф`ючерсів з постачанням у жовтні на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів зросла на 2,89 дол. - до 69,42 дол. за баррель.
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