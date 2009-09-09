Світові ціни на нафту різко зросли

Ціни на нафту на світових ринках 8 вересня підвищилися на три долари на тлі послаблення американської валюти, повідомляє Reuters.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість ф`ючерсів з постачанням у жовтні на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil підвищилася на 3,08 дол. - до 71,10 дол. за баррель.

Ціна ф`ючерсів з постачанням у жовтні на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів зросла на 2,89 дол. - до 69,42 дол. за баррель.