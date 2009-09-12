У 2010 р. Газпром продаватиме газ до Європи по 300 доларів

Ключові показники ВАТ "Газпром" відкотилися до рівня 2007 р. на тлі різкого падіння попиту на газ в кризовому 2009 р., але компанія вважає, що найважче для неї позаду, і сподівається на відновлення споживчої активності європейських клієнтів протягом найближчих двох років, повідомив заступник голови правління компанії Олександр Медведєв.

За його словами, "і щодо цін, і щодо об`ємів, і щодо попиту" Газпром нині стоїть на рівні 2007 року. Експортна виручка Газпрому може знизитися в 2009 р. на 35% - до 42,4-42,5 млрд дол., передає радіостанція "Маяк".

Цього року експорт газу без урахування постачань до країн СНД знизиться на 22% - до 142,5 млрд куб. м.

Як зазначив О.Медведєв, найважчими для компанії були перші місяці 2009 р., коли попит на російський газ упав більш як на третину, проте починаючи з квітня попит почав відновлюватися, а в липні й серпні обсяги закупівель західними споживачами навіть перевищили торішні рівні. Він додав, що в другому півріччі 2009 р. компанія продасть до Європи 82,5 млрд куб. м газу.

За прогнозами О.Медведєва, до показників рекордного 2008 р. компанія може повернутися протягом найближчих двох років. "Це залежить від того, коли закінчиться криза і наскільки глибокими будуть її наслідки. Але в середньостроковій перспективі через неминуче скорочення виробництва газу в Європі зростання її імпорту з усіх джерел, зокрема з Росії, повернеться на нормальний рівень - найпізніше в 2012 г.", - вважає О.Медведєв.

При цьому він додав, що ціни також відновлюються, хоч і значно поступаються рівням минулого року.

О.Медведєв вважає, що в 2010 р. Газпром, за консервативним прогнозом, продаватиме газ до Європи в середньому по 300 дол. за 1 тис. куб. м замість торішніх 407 дол. При цьому частка Газпрому на ринку Європи, яка значно скоротилася на початку цього року з традиційних 25%, у найближчі роки зростатиме і досягне третини до кінця наступного десятиліття, упевнений він.

На 2020 р. Європа потребуватиме додаткових 100 млрд куб. м газу на рік, і Газпром розраховує стати найбільшою газовою компанією в світі, підсумував О.Медведєв.

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