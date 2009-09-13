У Польщі намагаються продати будинок за 36 мільйонів доларів

У Польщі виставлено на продаж найдорожчий в країні житловий будинок, за який власник хоче отримати близько 36 мільйонів доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, будинок загальною площею 3 тис. кв. м на земельній ділянці 1,2 га розташований за 20 км від центру Варшави.

За даними агенції нерухомості Emmerson, яка «веде» цей продаж, у партері будинку є 170- метровий хол, такого ж розміру салон, 40-метровий кабінет, 100-метрова бібліотека, 70-метрова їдальня, 30-метрова кухня та 3 ванні кімнати.

На першому поверсі розташовано 8 кімнат площею від 40 до 90 метрів квадратних. При цьому 5 кімнат мають власну ванну кімнату та гардероб. Господарське приміщення разом з гаражем має площу 900 кв. м. Навколо будинку є сад з невеликим озером та острівцем, а також фонтан.

Резиденція побудована з матеріалів найвищої якості: екзотична деревина, граніт, мармур, мідна електропроводка. Будинок має власне водопостачання та систему обігріву.

Вартість квадратного метра в цьому будинку становить 12 тисяч доларів.

За 36 мільйонів доларів можна купити 350 однокімнатних квартир у Варшаві.

Експерти зауважують, що схожі будинки можна навіть у кращому місці під Варшавою чи навіть у самій в столиці купити за 3,5-5 млн доларів, а за 36 мільйонів доларів можна купити чудову резиденцію на франзуцькій рив’єрі.

За даними агенції нерухомості Emmerson, середня ціна апартаментів у столиці Польщі в минулому році складала 4,5 тисячі доларів за метр квадратний. У червні цього року ціни на квартири у Польщі стабілізувалися після близько двох років коливань.

Влітку середня ціна метра квадратного житла у Варшаві становила близько 3 тисяч доларів.

За даними агентства REAS, з 2001 по 2008 рік нерухомість у Польщі подорожчала на 150%, а в столиці - на 180%.