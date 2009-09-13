Два паровози зіткнулися у Німеччині: 52 пасажири поранені
19:56, 13 вересня 2009Світ
1528 0
Під час ювілейної поїздки
Два паровози, що слідували по одній із найстаріших у Німеччині вузькоколійок і які перевозили близько 250 пасажирів, зіткнулися в саксонському лісі. Постраждали 52 людини, зокрема семеро дітей, повідомляють в неділю німецькі ЗМІ з посиланням на місцеву поліцію.
Аварія відбулася увечері у суботу під час ювілейної поїздки локомотивів на честь 125-річчя залізниці в містечку Лесніцгрунд (долина Лесніц) недалеко від Дрездена.
Четверо людей з числа потерпілих одержали важкі поранення. Всі семеро поранених дітей - молодші десяти років.
Матеріальний збиток від зіткнення оцінюється більш ніж в мільйон євро. Причини НП поки не з`ясовані.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter