Поблизу Індії затонуло судно: українець зник безвісти

Поблизу індійського порту Парадіп (штат Орісса) 9 вересня затонуло судно «Black Rose» під прапором Монголії, до складу екіпажу якого входили 7 громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, 6 громадян України було знайдено.

Станом на 13 вересня пошуково-рятувальні заходи з метою встановлення місцезнаходження громадянина України – старшого механіка зазначеного судна не принесли результатів.

У зв’язку з цим Посольство України в Індії направило владі штату Орісса, портовій службі та власнику судна запит щодо невідкладного проведення додаткової пошуково-рятувальної операції.

Посольство України в Індії підтримує постійний зв’язок з капітаном судна «Black Rose», агентом судновласника та родичами зниклого безвісти українського моряка.

Справа перебуває на особливому контролі в посольствах України в Індії, Сінгапурі та Департаменті консульської служби МЗС України.