Армія США знищила в Сомалі лідера ісламістського угруповання

Спецпідрозділ армії США, обстрілявши в понеділок на півдні Сомалі автомобіль, знищив одного з найбільш розшукуваних у регіоні терористів, повідомляє Reuters з посиланням на джерело, близьке до спецоперації.

Метою спецоперації виявився 28-річний уродженець Кенії Салех Алі Салех Набхан, який вважається лідером терористичного угруповання "Шебаб аль-муджахедин".

За даними джерела агентства, нині тіло Набхана знаходиться в одній з американських в`язниць у Сомалі.

Лента.ру з посиланням на AFP повідомляє, що Салех Алі Салех Набхан був ліквідований під час вертольотного обстрілу автоколони за 200 кілометрів на південь від Могадішо. Припускалося, що колона перевозила вантажі, призначені для бойовиків "Аль-Каїди". За словами джерела агентства, спецоперація проводилася за підтримки корабля ВМС США, який перебував біля узбережжя Сомалі.

За словами місцевих жителів, на який посилається AFP, колону обстрілювали щонайменше чотири американські вертольоти.

Салех Алі Салех Набхан, нагадує РІА "Новости", включений ФБР США до списку найбільш розшукуваних осіб у зв`язку з терактом у Кенії в 2002 році. Організація "Шебаб аль-муджахедин" включена в лютому минулого року держдепартаментом США до списку закордонних терористичних організацій, частина керівників якої пов`язані з "Аль-Каїдою".