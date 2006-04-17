Пугачова отримала на день народження машинку для чистки діамантів

Алла Пугачова народилася 15 квітня. У суботу співачка гуляла в ресторані "Метрополь", а в неділю із вузьким колом запрошених - в ресторані "Нью-Васюки".

У суботу біля будинку зірки з раннього ранку чергували прихильники. Їх було близько тридцяти чоловік. Першим до Алли Бориса дістався пародист Максим Галкін. Він разом з фінансовим директором Пугачової забрав подарунки для Примадонни від казино "Шангрі-ла" і доставив їх за адресою.

У п`ять вечора до співачки приїхав стиліст. Сергій Звєрєв, який за звичай наводить марафет примі, відпочиває в теплих країнах. Відсутній в Москві і екс-чоловік Алли - Філіп Кіркоров. Він до кінця квітня гастролює у Німеччині. Його представником стала домогосподарка Люся, яка і забігла привітати іменинницю.

На початку сьомого, вся в білому, наче наречена, Пугачова вийшла на вулицю. І відправилася в "Метрополь", куди і підтягалися запрошені: Шабтай Калманович, колишній зять Руслан Байсаров із режисером Федором Бондарчуком і нинішній - Михайло Земцов із Кристиною Орбакайте, черговий екс-чоловік Євгеній Болдін із дружиною Мариною Лях.

Також серед гостей були дизайнер Борис Краснов і В’ячеслав Фетісов із дружинами. Ілля Рєзнік, Олександр Буйнов, Валерій Меладзе, Михайло Жванецкий, Галина Волчек і Микола Басков.

Олена Батуріна з`явилася без чоловіка. Серед політиків, охочих привітати Аллу Борисівну, був помічений керівник управління справами президента Володимир Кожин. Одним з найбажаніших гостей став і новий улюбленець Пугачовой - актор Євгеній Міронов. Він подарував примі картину.

Ілля Рєзнік вручив модну золотисту сумочку. Борис Краснов - срібний піднос із яблучком, Жванецький - книгу, Галкін - домашнє начиння, Калманович - гроші. Микола Басков, крім книги "Монтсеррат Кабал’є. Каста Дива", яку він допоміг видати в Росії, підніс Примадонні машинку для чистки діамантів.

Як відзначає "Комсомольська правда", особливе захоплення у запрошених на вечір викликали пиріжки із капустою і сирий камамбер. Сама Примадонна пила лише біле вино в невеликих кількостях.

Євгеній Міронов спеціально для іменинниці виконав "Миллион алых роз" і запросив Пугачову на танець. Потім кавалером Алли став Галкын.

Гості веселилися і танцювали. Вишикувавшися ковбаскою, Олена Батуріна, Федір Бондарчук, Михайло Жванецький і Володимир Кожин дружно танцювали щось типу "леткі-єнкі". Несподівано співачка покинула гуляння і вибігла із залу із мобільником в руках. Прийнявши поздоровлення від Президента Росії Володимира Путіна, повернулася назад.

"Я дуже щаслива, що у мене вийшов такий чудовий день народження! Не важливо, які мені дарували подарунки, важливо, які люди мене поздоровляли і були зі мною цього вечора! Я сьогодні так багато співала! В основному свої дуже старі пісні. Ви їх навіть навряд чи знаєте і пам`ятаєте. Отже можна сказати, що вони нові", - сказала газеті Пугачова.

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