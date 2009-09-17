Російського мільйонера засудили до 8 років тюрми

До 8 років ув’язнення засудив американський суд російського мільйонера Андрія Могилянського

Його визнали винним у тому, що він примушував дівчаток-сиріт з Петербургу до заняття проституцією.

Підприємець Андрій Могилянський ще дуже легко відбувся. Прокурори спочатку вимагали, щоб термін був у декілька разів більшим. Проте за те, що підприємець, який має російське і американське громадянство пішов на угоду з правосуддям і визнав свою провину, він одержав тільки 8 років тюрми. Спочатку Андрія Могилянського звинувачували за статтею організація кубла розпусти. Проте після того, як він визнав себе винним у примушенні до проституції неповнолітніх дівчаток з дитячого будинку в Петербурзі, справа була перекваліфікована на статтю секс-туризм. За даними слідства, Могилянський в 2002-2004 роках вступав у змову з низкою осіб для створення в Росії протизаконної мережі надання сексуальних послуг. Його спільники були засуджені в 2004 році на батьківщині до тривалих термінів позбавлення волі.

Затримати злочинця американським правоохоронним органам допомогли колеги з Росії.

Эхо Москвы