Прем'єр Чехії підтвердив відмову США від розміщення ПРО у Європі
14:43, 17 вересня 2009Світ
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У Празі чекають американську делегацію
|Ян Фішер
Про це він заявив на спеціальному брифінгу у Празі, передає РІА «Новости».
"Барак ОБАМА подзвонив мені о 00.21 за нашим часом... Польща також була поінформована щодо рішення США", - сказав Я.ФІШЕР.
За його словами, протягом найближчої години - двох у міжнародному аеропорту Праги "Рузине" приземлиться спецлітак з американською делегацією, яка поінформує про деталі рішення Білого дому уряд Чехії
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