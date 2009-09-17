Прем'єр Чехії підтвердив відмову США від розміщення ПРО у Європі

Прем`єр-міністр Чехії Ян ФІШЕР підтвердив, що США відмовляються від планів щодо розміщення в Польщі і Чехії елементів американської системи протиракетної оборони.

Про це він заявив на спеціальному брифінгу у Празі, передає РІА «Новости».

"Барак ОБАМА подзвонив мені о 00.21 за нашим часом... Польща також була поінформована щодо рішення США", - сказав Я.ФІШЕР.

За його словами, протягом найближчої години - двох у міжнародному аеропорту Праги "Рузине" приземлиться спецлітак з американською делегацією, яка поінформує про деталі рішення Білого дому уряд Чехії