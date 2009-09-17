Обама обіцяє створити нову ПРО і врахувати інтереси Росії

США створять економічнішу і більш високотехнологічну систему ПРО, враховуючи інтереси Росії, заявив президент США Барак Обама. Його виступ транслював в прямому ефірі телеканал "Вести". "Крім того, ми враховуємо тут інтереси Росії, яка вважала, що наша попередня програма ПРО абсолютно не відповідає російським інтересам і тут ці моменти ми враховували", - сказав американський президент. "Ми вітаємо співпрацю з РФ", - додав Обама. Він вказав, що американська сторона має намір "включити ці переговори в нашу загальну систему". Американський президент не уточнив, про які конкретно переговори йдеться.

РІА "Новости"