Генсек НАТО каже, що Україна та Грузія все почули в Бухаресті

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН наголошує на тому, що Україна та Грузія мають стати членами Північноатлантичного альянсу, як тільки відповідатимуть критеріям організації.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це генсек заявив сьогодні, виступаючи на форумі Центру Карнегі.

“Ми схвалили дуже чітке рішення в Бухаресті у 2008 році, що Грузія та Україна стануть членами НАТО, звичайно, якщо відповідатимуть критеріям. Поки вони не відповідають критеріям”, - сказав він.

Генсек НАТО зазначив, що зараз міністри закордонних справ країн-членів НАТО визначили напрямки, за якими має відбуватися процес досягнення цими двома країнами критерії НАТО, в тому числі в сфері реформування Збройних сил.

“Зараз важко робити прогнози, як ситуація розвиватиметься в майбутньому. Рішення схвалено, воно залишається, але це саме та причина, через яку нам так важливо вступити у відкритий та неупереджений діалог з Росією з цього питання”, - сказав А.РАСМУССЕН.

Він зазначив, що має намір переконати Росію в тому, що політика “відкритих дверей”, яку проводить НАТО, не спрямована проти Росії.

“Ми маємо створити такі умови безпеки в Європі, за яких політика “відкритих дверей” триватиме, і Росія не буде відчувати, що це спрямовано проти неї. Так, це – виклик, так, це – складно, але якби життя було таким простим, то політики взагалі б не знайшли собі роботи”, - наголосив А.РАСМУССЕН.

Як повідомляв УНІАН, на самміті НАТО в Бухаресті у квітні 2008 року лідери країн-членів НАТО схвалили принципове рішення про те, що Україна та Грузія мають стати членами Північноатлантичного альянсу. У грудні 2008 року Рада Альянсу на рівні міністрів закордонних справ вирішила посилити співпрацю з Україною та Грузією, зокрема, шляхом створення національних річних програм.