Генсек НАТО каже, що Україна та Грузія все почули в Бухаресті
"Зараз важко робити прогнози..."
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН наголошує на тому, що Україна та Грузія мають стати членами Північноатлантичного альянсу, як тільки відповідатимуть критеріям організації.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це генсек заявив сьогодні, виступаючи на форумі Центру Карнегі.
“Ми схвалили дуже чітке рішення в Бухаресті у 2008 році, що Грузія та Україна стануть членами НАТО, звичайно, якщо відповідатимуть критеріям. Поки вони не відповідають критеріям”, - сказав він.
Генсек НАТО зазначив, що зараз міністри закордонних справ країн-членів НАТО визначили напрямки, за якими має відбуватися процес досягнення цими двома країнами критерії НАТО, в тому числі в сфері реформування Збройних сил.
“Зараз важко робити прогнози, як ситуація розвиватиметься в майбутньому. Рішення схвалено, воно залишається, але це саме та причина, через яку нам так важливо вступити у відкритий та неупереджений діалог з Росією з цього питання”, - сказав А.РАСМУССЕН.
Він зазначив, що має намір переконати Росію в тому, що політика “відкритих дверей”, яку проводить НАТО, не спрямована проти Росії.
“Ми маємо створити такі умови безпеки в Європі, за яких політика “відкритих дверей” триватиме, і Росія не буде відчувати, що це спрямовано проти неї. Так, це – виклик, так, це – складно, але якби життя було таким простим, то політики взагалі б не знайшли собі роботи”, - наголосив А.РАСМУССЕН.
Як повідомляв УНІАН, на самміті НАТО в Бухаресті у квітні 2008 року лідери країн-членів НАТО схвалили принципове рішення про те, що Україна та Грузія мають стати членами Північноатлантичного альянсу. У грудні 2008 року Рада Альянсу на рівні міністрів закордонних справ вирішила посилити співпрацю з Україною та Грузією, зокрема, шляхом створення національних річних програм.