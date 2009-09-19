Росія не розміщуватиме ракети в Калінінградській області.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, про це сьогодні заявив заступник міністра оборони РФ Володимир ПОПОВКІН. За його словами, після зміни позиції США щодо ПРО необхідність в розміщенні ракет "Іскандер" відпала.

В інтерв`ю радіостанції "Эхо Москвы" В.ПОПОВКІН повідомив, що заходи протидії, які Росія планувала у відповідь на розміщення США елементів ПРО в Європі, "природно" обнулятимуться.