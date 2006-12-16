Литвиненко зробив професійну помилку

Олександр Литвиненко був убитий, тому що володів інформацією про певну могутню кремлівську фігуру, заявив його колишній партнер в інтерв`ю Бі-бі-сі.

Колишній співробітник російських спецслужб Юрій Швець заявив, що Литвиненка найняла велика британська компанія для складання досьє по Росії.

В інтерв`ю Радіо 4 Бі-бі-сі Швець висунув версію про те, що Литвиненка отруїли після того, як досьє потрапило до рук вищезазначеному чиновникові.

Литвиненко помер в кінці листопада, як вважають - від отруєння радіоактивною речовиною полоній-210.

"Я не можу бути впевнений на 100%, але я достатньо впевнений", - заявив Швець в інтерв`ю творцям програми "Таємниця Литвиненка".

"Звичайно, можуть виникати й інші підозри, але існує такий термін як найбільш ймовірна версія, і це саме той випадок", - додав він.

Швець, який базується у Вашингтоні, консультує компанії з питань законодавства і безпеки в країнах колишнього СРСР.

Швець стверджує, що зустрічався з Литвиненком, коли той вже знаходився в лікарні напередодні своєї смерті.

За його словами, Литвиненко був упевнений, що його отруїли під час зустрічі з трьома росіянами в лондонському готелі Міленіум 1 листопада.

"Він випив чашку чаю, яку наливали не у нього на очах. Йому було боляче усвідомлювати, що він зробив професійну помилку, - заявив Швець. - Він завжди говорив, що чує ворога за кілометр, в цьому випадку він помилився".

Двоє учасників тієї зустрічі Дмитро Ковтун і Андрій Луговий стверджують, що Литвиненко був отруєний декількома тижнями раніше. Таким чином вони пояснюють сліди полонія-210, які залишив Ковтун у Німеччині напередодні листопадової зустрічі з Литвиненком.

Швець, який вже дав покази слідчим Скотленд-Ярду, заявив, що ті мають в своєму розпорядженні складене Литвиненком досьє.