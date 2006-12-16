Титул ”Міс Росія-2006” завоювала красуня з Ростова-на-Дону (фото)

У п`ятницю ввечері визначилася "Міс Росія-2006", нею стала представниця Ростова-на-Дону, Тетяна Котова. 21-річна красуня отримала титул, корону, чек на $100 тисяч і можливість представити Росію відразу на двох найпрестижніших міжнародних конкурсах - "Міс світу" та "Міс Всесвіт".

Секрет успіху, на думку переможниці, полягає в тому, щоб "подолати свій страх, вийти на сцену і пройти впевненою ходою". Найкрасивішу з присутніх дівчат вибирали глядачі: спочатку зі всіх кандидаток журі вибрало 10, а потім трьох фіналісток. Далі голосували глядачі, вибираючи з трьох красунь Сардан Сиромятникової з Якутії, Юлії Самойлової з Іркутська і Тетяни Котової з Ростова-на-Дону, одну. В результаті, за Тетяну проголосувало приблизно 53% присутніх.

Не обійшлося і без казусів: для декорації використовувався штучний лід. Якщо фігуристи Олексій Ягудін і Тетяна Навка почувалися чудово, то учасницям конкурсу на високих підборах було не дуже комфортно: одна з дівчат, завершуючи свій вихід у купальнику, впала за лаштунки з триметрової висоти. Проте, все завершилося благополучно і, після огляду лікарів, конкурсантка продовжила участь у шоу.

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