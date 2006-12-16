Пентагон видав підручник боротьби з бойовиками

Оборонне відомство США опублікувало інструкцію у боротьбі з бойовиками, повідомляє у суботу агентство Reuters.

У Пентагоні заявляють, що в документі зібраний весь досвід боротьби проти незаконних збройних формувань, накопичений в ході операцій американських військовослужбовців за останнє десятиліття. Посібник на 240 сторінок став першим публічним оновленням доктрини щодо боротьби з бойовиками за останні 20 років. Раніше подібний навчальний посібник, випущений американськими військовими, призначався тільки для внутрішнього користування і носив гриф "таємно".

Представляючи текст публіці, військові відзначили, що "підрозділи, що діють проти бойовиків, повинні бути готові до того, що їх привітають або рукостисканням, або ручною гранатою, і вміти відповідати на вітання належним чином".

При створенні інструкції експерти постаралися об`єднати досвід, одержаний армією в ході конфліктів в Іраку і Афганістані, і приділити належну увагу місцевим традиціям, звичаям і культурі, які часто ігнорувалися військовими і приводили до втрати довіри населення. При цьому в оборонному відомстві відзначають, що нова інструкція не призначена тільки для поточних конфліктів, і може бути використана в будь-якій точці світу.

Документ закликає військових встановлювати довірчі відносини з місцевим населенням, не залякуючи його застосуванням зайвих силових методів. В інструкції перераховані деякі нюанси дій проти бойовиків. Наприклад, відзначає агентство, в документі вказано наступне: "Чим більше сили застосовується, тим менш ефективна її дія", а також стверджується, що "іноді незастосування вогнепальної зброї є кращим засобом проти бойовика".

В інструкції також вказується на те, що "військові, які діють проти повстанців, отримують більше підтримки населення, не вбиваючи бойовиків", - цитує агентство. Проте далі в тексті йдеться, що "часто вбивство бойовика стає необхідним".

Лента.ру