Міністр оборони РФ: для нас Литвиненко був нічим

Колишній співробітник ФСБ РФ Олександр Литвиненко, який помер у Лондоні в кінці листопада, ніколи не мав доступу до важливої інформації, заявив віце-прем`єр, міністр оборони РФ Сергій Іванов.

"Він ніколи не був розвідником і ніколи не знав нічого, що мало яку-небудь цінність для (закордонних розвідувальних) служб", - сказав Іванов в інтерв`ю іноземним журналістам у п`ятницю, повідомляє Reuters.

Литвиненко, який втік у 2000 році до Великої Британії і одержав в жовтні цього року британський паспорт, помер 23 листопада в лікарні Університетського коледжу Лондона. У його організмі було знайдено значну кількість радіоактивного елементу полоній-210.

За словами Іванова, коли Литвиненка звільняли, він знав, що його не раз звинувачували в порушенні закону. "Для нас Литвиненко був нічим", - сказав Іванов.

Литвиненко залишив передсмертну записку, в якій звинуватив російську владу в його вбивстві. "Нас не хвилює те, що він міг сказати або написати перед смертю", - сказав міністр.

"Він (Литвиненко) був людиною невеликого розуму. Характер у нього був неправильний", - додав Іванов.

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