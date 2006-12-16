Спортивний літак вибухнув у повітрі
18:58, 16 грудня 2006Світ
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В результаті аварії загинуло троє
Троє людей загинули під час аварії спортивного літака в Ленінградській області.
Як передає РІА «Новости» з посиланням на обласне управління МНС РФ, спортивний літак Як-18Т у момент приземлення спалахнув.
В результаті загинуло троє людей: двоє чоловіків і одна жінка.
У регіональному управлінні МНС повідомили, що причиною катастрофи літака став вибух в повітрі.
Зараз на місці аварії ведуться оперативні роботи. Фахівці намагаються з’ясувати причину вибуху.
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