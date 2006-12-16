Спортивний літак вибухнув у повітрі

Троє людей загинули під час аварії спортивного літака в Ленінградській області.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на обласне управління МНС РФ, спортивний літак Як-18Т у момент приземлення спалахнув.

В результаті загинуло троє людей: двоє чоловіків і одна жінка.

У регіональному управлінні МНС повідомили, що причиною катастрофи літака став вибух в повітрі.

Зараз на місці аварії ведуться оперативні роботи. Фахівці намагаються з’ясувати причину вибуху.