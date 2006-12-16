У Швейцарії стартує операція ”Червоний ніс”

Операція "Червоний ніс" стартує в Швейцарії у зв`язку з початком Різдвяних і новорічних свят. З сьогоднішнього вечора до ранку 1 січня 2007 року добровольці безкоштовно розвозитимуть додому співгромадян, які добре погуляли на вечірках, але зберегли достатньо розсудливості, щоб не сідати за кермо автомобіля.

До їх послуг - безкоштовний телефонний номер, за яким вони можуть викликати представника асоціації "Червоний ніс" і довірити йому ключі від автомашини.

Асоціація "Червоний ніс" діє в Швейцарії вже 17 років. Минулого року її добровільними водіями стали 6065 чоловік, які розвезли по домівках 18 тис. чоловік, подолавши загалом 330 тис. км. А за всі роки роботи асоціації її послугами в передноворічні дні скористалися більше 100 тис. швейцарців.

Організатори акції підкреслюють, що всі послуги надаються безкоштовно, а "добровільні винагороди водіям переводяться до благодійних фондів".

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