"Талібан" готує захоплення світового ринку наркотиків

Близько 12 тисяч тонн опіуму, виробленого в Афганістані, не надходять у легальний і нелегальний продаж. Збережений опіум може бути викинутий на ринок, якщо виробництво наркотиків у країні буде повністю ліквідовано. Про це повідомляє CNN з посиланням на представника Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) Волтера Кемпа. За версією експертів, афганські бандитські угруповання (зокрема, "Талібан") мають намір контролювати таку кількість наркотиків, щоб знайти повний контроль над цінами на них.

За даними UNODC, виробництво опіатів в Афганістані з кожним роком неухильно знижується, головним чином через ефективну боротьбу з наркомафією. Зокрема, 8500 тонн було вироблено в 2007 році, 7700 - в 2008-му, 6900 - в 2009-му. Проте ці обсяги все одно перевищують реальний попит: за даними Кемпа, щороку на легальні і нелегальні потреби йде близько 4000 тонн; ще близько 1000 тонн вдається конфіскувати. Відповідно, роблять висновок експерти, наркотики, що залишилися, десь зберігаються (як у Афганістані, так і за його межами) і притримуються з метою подальшого можливого вкидання на ринок.

За даними ООН, опіуму, який наразі зберігається у талібів, достатньо, щоб задовольняти попит не менше двох років. Гроші, що виручаються від наркоторгівлі, витрачаються на фінансування терористичної діяльності. Зараз Афганістан є світовим лідером з виробництва і постачанню важких наркотиків. У 2008 році таліби, за даними UNODC, заробили 470 мільйонів доларів на вирощуванні наркотиків, їх переробці та торгівлі ними.

Лента.ру