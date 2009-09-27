Ірак не дозволить завдати удару по Ірану зі своєї території

Президент Іраку Джалал Талабані заявив, що нові міжнародні санкції проти Тегерана не спрацюють і пообіцяв, що Ірак не відкриє свій повітряний простір для літаків Ізраїлю або будь-якої іншої країни, які завдаватимуть удару по Ірану. На його думку, основні світові держави повинні почати "справжні переговори" з Тегераном і гарантувати право Ірану на використання ядерної енергії в мирних цілях, передає Associated Press.

Західні держави, нагадує РосБізнесКонсалтинг, посилили тиск на Ісламську Республіку після того, як стало офіційно відомо про будівництво в Ірані нового заводу із збагачення ядерного палива. МЗС Ізраїлю напередодні заявив, що нові дані про іранську ядерну програму не залишають сумнівів в її військовому призначенні. Ізраїль неодноразово попереджав Іран про можливість силового рішення ядерного питання.