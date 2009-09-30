Жириновський задумався: навіщо Росії газопроводи в обхід України?

Віце-спікер Державної думи РФ, лідер ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ не виключає, що після президентських виборів в Україні Росія відмовиться від будівництва обхідних газопроводів – «Південного потоку» і «Північного потоку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Москві під час відеомоста з Києвом.

«Якщо переможе нейтральна фігура, ми не говоримо проросійська, але хоча б не прозахідна, ми б вирішили економічні питання. Навіщо нам вкладати величезні гроші і тягти паралельно ще кілька гілок газопроводів», - сказав В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що будівництво газопроводів дуже дороге для Росії і невигідне для України, яка втратить доходи від транзиту російського газу до Європи.

«Хотілося б, щоб з`явилася нейтральна фігура», - сказав В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.

За його словами, це дасть змогу вирішити більшість складних питань в українсько-російських відносинах.

У той же час, В.ЖИРИНОВСЬКИЙ заявив, що Кремль не підтримуватиме жодного з кандидатів. На його думку, найбільші шанси перемогти на виборах Президента України мають лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Він упевнений, що хто б не переміг на виборах, відносини між країнами поліпшуватимуться.

«Гірше, ніж при ЮЩЕНКУ, не буде», - переконаний В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.