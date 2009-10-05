Як назвуть єдину валюту чотирьох країн Перської затоки

Єдина валюта чотирьох арабських країн Перської затоки називатиметься "динар затоки" або "ріал затоки", повідомляє газета Emirates Business 24/7.

У Саудівській Аравії, Кувейті, Бахрейні і Катарі, які вирішили створити валютний союз, більшість населення схиляються до того, щоб назвати нову грошову одиницю в регіоні динаром або ріалом. При цьому назві "динар" надається більша перевага, вказує видання, відзначаючи, що в процесі обговорень пропонувалося на розгляд 14 найменувань нової аравійської валюти. За відомостями газети, в чотирьох країнах буде проведений офіційне опитування населення із цього приводу. Його підсумки будуть представлені на розгляд глав чотирьох держав для остаточного схвалення. Запровадження єдиної валюти чотирьох країн регіону заплановане на 2010 рік. У разі реалізації цього рішення в зазначений термін чотирьом країнам доведеться провести ревальвацію національних валют по відношенню до долара США. Султанат Оман і ОАЕ відмовилися брати участь в планах створення аравійського валютного союзу. Султанат оголосив про це рішення ще в 2006 році. ОАЕ в травні цього року заявили, що "не стануть стороною угоди про Валютний союз затоки".

РИА Новости