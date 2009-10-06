Чорноморський флот має охороняти транспортні шляхи до Абхазії

Кораблі морської прикордонної служби ФСБ РФ супроводжуватимуть судна, що прямують до Абхазії, в територіальних водах республіки, кораблі Чорноморського флоту - у нейтральних водах, повідомив РІА “Новости” співрозмовник у російському силовому відомстві.

Раніше у вівторок представник морської прикордонної служби ФСБ РФ сказав РІА “Новости”, що прикордонні кораблі Чорноморо-Азовського прикордонуправління берегової охорони ФСБ Росії в рамках своєї компетенції забезпечують безпеку судноплавства в територіальних водах Абхазії.

"Відповідальність морських прикордонників поширюється на територіальні води Абхазії, хоча мореплавність їх кораблів дозволяє діяти і в ближній морській зоні. Але це завдання Чорноморського флоту - забезпечення безпеки мореплавання в узбережних водах республіки", - сказав співрозмовник агентства.

Представник морської прикордонної служби ФСБ РФ також наголосив, що прикордонні кораблі в нейтральних водах не мають права здійснювати ніяких дій із супроводу кораблів. Функції супроводу кораблів може здійснювати тільки Чорноморський флот, а завдання кораблів прикордонної служби ФСБ Росії - охорона територіального моря Абхазії, уточнив представник служби.

Як повідомляв УНІАН, восени 2008 р. парламент Грузії ухвалив закон "Про окуповані території", який обмежує економічну діяльність і співпрацю з Абхазією та Південною Осетією. Таким чином судна, які без дозволу прямують до Абхазії, з погляду Грузії не тільки порушують прикордонний режим, а й співпрацюють з сепаратистським режимом.

Грузинські кораблі неодноразово затримували судна на шляху до Абхазії. Проти їх капітанів і екіпажів були порушені кримінальні справи. Російська влада, посилаючись на договір з Абхазією, пообіцяли взяти на себе охорону її морського кордону.