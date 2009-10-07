США досягли великих успіхів в дискредитації Аль-Каїди

США досягли чималих успіхів в дискредитації терористичного угрупування "Аль-Каїда", заявив президент США Барак Обама, виступаючи у вівторок в Національному центрі по боротьбі з тероризмом.

"Як нещодавно зазначив один експерт у галузі боротьби з тероризмом, завдяки нашим зусиллям "Аль-Каїда" та її союзники не тільки втратили оперативну потужність, вони втратили легітимність і здатність викликати до себе довіру. Звичайно, ніхто краще не дискредитує "Аль-Каїду", ніж сама "Аль-Каїда", яка вбиває чоловіків, жінок і дітей багатьох віросповідань і національностей і у якої немає в майбутньому нічого позитивного, що вона могла б запропонувати світові", - сказав Обама.

За словами президента, "Аль-Каїда" продовжує загрожувати добробуту США з різних частин світу - з Пакистану, Східної Африки, Південно-Східної Азії, Європи і країн Перської затоки. "Саме тому ми чинимо сильний і постійний тиск на "Аль-Каїду" - обмінюючись розвідданими, посилюючи обороноздатність наших партнерів, руйнуючи фінансові мережі терористів, знищуючи шляхи постачання і завдаючи ударів по верхівці "Аль-Каїди", - пояснив він.

Обама пообіцяв, що США робитимуть все для повної перемоги над угрупованням.

"Ми також знаємо, що успіх в боротьбі з "Аль-Каїдою" повинен іти далі, ніж знищення їх мережі - він повинен поширюватися на майбутнє, яке ми також хочемо побудувати. І саме тому ми просуваємо позитивне американське лідерство по всьому світу - ми повинні надихати своїм прикладом інші народи на основі загальних інтересів і взаємної пошани", - наводить його слова РІА "Новости".