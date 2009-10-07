Сомалійські пірати переплутали військовий корабель з торговим

П`ятьох сомалійських піратів захопили французькі моряки, які беруть участь в операції "Аталанта" в Індійському океані. Як з`ясувалося, пірати переплутали корабель ВМС Франції "Ла Сомм" з торговим судном.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на представника Головного штабу французьких ЗС адмірала Крістофа ПРАЗЮКА, інцидент стався минулої ночі у 250 морських милях (460 км) від узбережжя Сомалі, коли "Ла Сомм" - військовий корабель-заправник - йшов назустріч іншим французьким кораблям, що перебувають в цьому районі. У темряві зловмисники, очевидно, прийняли його за цивільний танкер і спробували взяти на абордаж.

Проте, невдовзі, пірати зрозуміли помилку, що стала для деяких з них фатальною, і спробували втекти на двох моторних човнах. Корабель пустився в погоню і захопив один з катерів з п`ятьма піратами на борту.

"Піратів було взято в полон. Поранених немає", - повідомив К.ПРАЗЮК.