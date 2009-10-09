Один міліціонер загинув, 12 поранені вибухом у Чечні

Один міліціонер загинув і 12 одержали поранення в результаті вибуху в п`ятницю ввечері в Старопромисловському районі Грозного, повідомив РІА “Новости” представник Слідчого управління СКП РФ по Чечні.

"У результаті вибуху один працівник міліції загинув, 12 з пораненнями різного ступеня тяжкості госпіталізовані. Двоє з них у тяжкому стані", - сказав співрозмовник агентства.

По міліційному уазику, що стояв на вулиці, спочатку був зроблений постріл з гранатомета. У машині нікого не було, ніхто при обстрілі не постраждав. Після пострілу біля машини зібралися працівники міліції, пролунав ще один вибух, ймовірно, вибухнув фугас.

Між першим і другим вибухом пройшло близько десять хвилин. За попередніми даними, серед постраждалих цивільних громадян немає.