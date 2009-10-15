Корупційний скандал у Польщі триває: ще одна сенсаційна відставка

Глава польського уряду Дональд ТУСК звільнив Марішуа КАМІНСЬКОГО з посади глави Антикорупційного бюро (CBA), розслідування якого призвело до відставки чотирьох провідних політиків правлячої у Польщі партії, у тому числі, трьох урядовців.

Як передає кореспондент УНІАН, президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ назвав «безпідставним» звільнення М.КАМІНСЬКОГО, висловивши думку, що це рішення пов’язане із корупційним скандалом, який спалахнув на початку жовтня у зв’язку із розслідуванням, яке вело CBA.

У спеціально оприлюдненій заяві, текстом якого володіє агентство, глава Польської держави відзначив, що закон про створене у 2006 році Антикорупційне бюро, визначає чіткий перелік умов, виконання яких необхідне для звільнення глави цього відомства.

«Прем’єр не вказав жодної із умов визначених згаданих 8 статтею (закону про СВА) і жодним чином не пояснив, чому планує звільнити Маріуша Камінського із посади глави Антикорупційного бюро», - відзначив Л.КАЧИНСЬКИЙ, який був співзасновником партії «Право і справедливість», котра створила CBA.

Д.ТУСК переконував журналістів на вечірній прес-конференції у середу, що М.КАМІНСЬКОГО звільнено згідно із чинним законодавством.

«Як ви здогадуєтеся, тут не час на помилки. Я, звичайно, прийняв це рішення після консультацій із юристами», - сказав він.

Д.ТУСК також підкреслив, що призначення та звільнення глави Антикорупційного бюро належить до компетенції глави уряду.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня 4 провідних політиків правлячої у Польщі з кінця 2007 року «Громадянської платформи» подали у відставку через розслідування СВА, яке свідчить про можливе лобіювання ними інтересів представників грального бізнесу.

Посади втратили міністри спорту, юстиції, заступник міністра економіки та глава фракції партії у парламенті.

З уряду пішов також заступник Д.ТУСКА, Гжегож СХЕТИНА, котрий однак був одразу призначений главою фракції партії у Сеймі.

Довідка УНІАН. У жовтні СВА після оприлюднення інформації про корупцію під час підготовки закону про гральний бізнес, оприлюднив дані про інші розслідування, які свідчать про корупцію в низці інших справах, зокрема, під час продажу польських суднобудівних заводів у Гдині та Щечині.