Британська компанія підтвердила гігантські запаси газу в Туркменії

Президент і засновник британської аудиторської компанії Gaffney, Cline & Associates Пітер Гаффні у четвер в Ашгабаті підтвердив наявність у Туркменії гігантських запасів природного газу, повідомляє Туркменське телебачення.

Експерти компанії, яка проводила аудит газових родовищ Туркменії, оцінюють запаси родовища Південний Елетен-Осман на південному сході країни до 14 трильйонів кубометрів газу, сказав Гаффні, відповідаючи на Міжнародному інвестиційному форуму в Ашгабаті на запитання журналістів.

"Це виводить родовище Південний Елетен-Осман щодо запасів сировини на четверте місце в світі", - сказав Пітер Гаффні.

За його словами, згідно із світовою практикою, такі гігантські родовища краще за все розробляти поетапно, що передбачає щорічне збільшення видобутку природного газу на родовищі на 10 мільярдів кубометрів.

Таким чином, на думку глави Gaffney, Cline & Associates, щорічний видобуток на родовищі Південний Елетен-Осман можна довести до 70 мільярдів кубометрів природного газу.

Раніше у ряді російських ЗМІ з`явилися повідомлення про те, що Gaffney, Cline & Associates при проведенні аудиту родовища Південний Елетен-Осман використовувала неправильні дані, що нібито призвело до завищення запасів цього родовища в два-три рази.

РІА "Новости"