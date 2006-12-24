Тіло Леніна можна зберігати ще принаймні 100 років – фахівці

Тіло Леніна в мавзолеї на Красній площі в Москві зможе зберігатися ще принаймні 100 років. Таку думку висловлюють російські фахівці, які працюють безпосередньо над збереженням в належному стані забальзамованого тіла вождя пролетаріату.

Як передає РІА «Новости», 9 січня після завершення профілактичних робіт мавзолей знову відкриється для відвідин . На "профілактику" його було зачинено 10 листопада 2006 року.

Закриття мавзолею пов`язане з проведенням планових біохімічних робіт зі збереження забальзамованого тіла Леніна. Подібна практика існує з моменту створення мавзолею. Директор Науково-дослідного і навчально-методичного центру біомедичних технологій Всеросійського інституту лікарських і ароматичних рослин Валерій БИКОВ нагадав, що робота з підтримки належного стану тіла Леніна ведеться систематично.

За його словами, сучасні російські технології дозволять зберегти тіло Леніна ще довгі роки. Він пояснив, що на Заході застосовується тільки тимчасове бальзамування, а в Росії збереження лику. Іншими словами, головна увага надається «саме анатомічному образу, щоб не було відхилень». «Це не просто муміфікація, це значно складніше завдання», - підкреслив академік.

Фахівці працюють з тілом Леніна безпосередньо в пантеоні. Роботи тривають півтора-два місяці, рідше - кілька днів. Леніну періодично змінюють костюм. Останній раз це відбулося в 2003 році. Попередні профілактичні роботи в мавзолеї проводилися навесні минулого року - тоді костюм Леніну вирішили не міняти.

"Профілактика" відбулася в "штатному режимі", без несподіванок, повідомили агентство в Науково-дослідному центрі біомедичних технологій. На думку фахівців, при належному догляді і своєчасній профілактиці тіло Леніна цілком може знаходитися в мавзолеї ще 100 років.

У попередні роки фінансування профілактичних робіт в мавзолеї здійснювалося за рахунок держави. Наразі кошти на це виділяє один з російських наукових фондів.