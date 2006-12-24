У Єгипті підтверджено смерть від пташиного грипу

У Єгипті в неділю лікарі констатували смерть 30-річної жінки від пташиного грипу, передає агентство Рейтер з посиланням на представників Усесвітньої організації охорони здоров`я (ВОЗ).

Раніше представники ВОЗ повідомили, що в аналізах крові трьох чоловік зафіксовано смертельно небезпечний для людини вірус пташиного грипу H5N1.

Всього до цього в Єгипті вірус H5N1 був виявлений у 18 чоловік, вісім з яких померли. Останній випадок зараження людини пташиним грипом був зафіксований в країні в жовтні 2006 року.

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