Лукашенко найближчим часом відвідає Україну

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО найближчим часом відвідає з офіційним візитом Україну. Відповідне запрошення від Президента Віктора ЮЩЕНКА передав під час сьогоднішнього візиту до Мінська міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, запрошення в вдячністю було прийняте білоруським Президентом.

У рамках візиту П.ПОРОШЕНКА відбулися переговори з О.ЛУКАШЕНКОМ, в.о. прем’єр-міністра Білорусі Володимиром СЕМАШКОМ та міністром закордонних справ Сергієм МАРТИНОВИМ.

Було обговорено весь спектр двосторонніх відносин, загальною темою зустрічей стало обопільне прагнення щодо нарощення ефективної співпраці на усіх напрямах українсько-білоруської співробітництва – політичному, торговельно-економічному та гуманітарному, зазначається у повідомленні.

Також в рамках зустрічі обговорювалися можливі шляхи активізації переговорного процесу щодо поетапного вирішення питання завершення договірно-правового оформлення українсько-білоруського державного кордону та про підготовку 17-го засідання Міжурядової українсько-білоруської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва та активізацію діалогу на міжурядовому рівні.

У ході переговорів глав українського та білоруського зовнішньополітичних відомств сторони детально зупинилися на взаємодії України та Білорусі у рамках ініціативи ЄС “Східне партнерство”, повідомила прес-служба МЗС.

Міністр закордонних справ України дав інтерв’ю Білоруському Національному телебаченню.