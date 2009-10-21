Молдова і Румунія домовилися про безвізовий режим для 11 районів

Молдова і Румунія домовилися про встановлення безвізового режиму для жителів прикордонних районів і парафували конвенцію про малий трафік на кордоні, яка дозволить громадянам двох держав з прикордонних районів в`їжджати до сусідньої країни без віз і подорожувати в 50-кілометровій прикордонній смузі на підставі спеціального дозволу. Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в молдавському уряді, документ підписали сьогодні віце-прем`єр, міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Юрій Лянке і в.о. міністра закордонних справ Румунії Кетелін Предойу.

Конвенція про малий трафік на кордоні буде підписана пізніше прем`єр-міністрами Молдавії і Румунії і набуде чинності, коли в Бухаресті буде сформовано новий уряд. Документ надає ряд послаблень молдавським громадянам, які живуть до 50 км від румунського кордону. Вони зможуть в`їжджати без віз до сусідньої країни і подорожувати в 50-кілометровій прикордонній смузі на підставі дозволу, виданого на термін від двох до п`яти років. Згідно з конвенцією, відповідні пільги будуть надані жителям 11 районів Молдавії.