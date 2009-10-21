В Індії зіткнулися два потяги: є жертви

В Індії зіткнулися два потяги.

Як повідомляє РІА «Новости»з посиланням на прес-секретаря Міністерства залізниць Індії Аніла САКСЕНУ, рятувальники знайшли дев`ять тіл загиблих.

Число жертв може зрости, оскільки рятувальникам поки не вдалося дістатися до всіх потерпілих, блокованих у зруйнованих вагонах.

Швидкий поїзд "Гоа-експрес", що прямував до Делі, врізався у "Мевар-експрес", що стояв, у районі міста Матхура в 130 кілометрах південніше від Делі.

Удар припав на хвостовий загальний вагон "Мевар-експресу", в якому подорожують пасажири без плацкарти. Рятувальники витягнули з цього вагону тіла сімох загиблих. Ще дві людини загинули у вагоні-ресторані "Гоа-експресу", який сильно постраждав, хоча і знаходився у середині потягу.

Число поранених на даний момент оцінюється у 20 людей. Постраждалих направляють до лікарні міста Матхура і розташованої неподалік Агри.