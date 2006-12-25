Президент Грузії подякував Росії

Президент Грузії Михайло Саакашвілі залишився задоволений тим, як було здійснене виведення з країни штабу Групи російських військ у Закавказзі (ГРВЗ) і Тбіліського гарнізону. "Я визнаю і хочу сказати “дякую” за порівняно цивілізоване виведення", - сказав М.Саакашвілі. За словами грузинського лідера, на відміну від колишніх етапів виведення російських збройних сил і техніки, об`єкти були передані Грузії "в порівняно кращому стані". "Я це ціную", - сказав М.Саакашвілі.

Президент Грузії ще раз підтвердив готовність надати російським військовослужбовцям і їх сім`ям грузинське громадянство. "Ми цим офіцерам сказали і повторюємо: тим, кому подобається Грузія, хто багато років тут живе, чиї діти пішли тут до школи, можуть залишитися як громадяни країни і частина грузинського суспільства".

При цьому М.Саакашвілі пояснив, що Грузії не потрібні російські військові бази. "Але нам потрібні громадяни, патріоти", - сказав він. "Утім, якщо вони не збираються залишатися в Грузії, ми їх завжди приймемо як туристів", - запевнив грузинський президент.

М.Саакашвілі назвав виведення штабу ГРВЗ і Тбіліського гарнізону "важливим кроком вперед" і висловив надію, що "він стане початком нової співпраці з Росією". "Коли я кажу про Радянський Союз і старе імперське мислення, я не маю на увазі, що Російська Федерація є спадкоємицею того жахливого часу, і сподіваюся, що ми зможемо побудувати зовсім інші відносини", - сказав М.Саакашвілі.

Рішення про дострокове виведення штабу ГРВЗ і Тбіліського гарнізону було ухвалене Міністерством оборони Росії після загострення грузино-російських відносин, зокрема, після затримання в Грузії за підозрою в шпигунстві чотирьох російських військовослужбовців.

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