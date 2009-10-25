У машині розстріляний один з лідерів опозиції в Інгушетії

Один з колишніх лідерів інгушської опозиції Макшарип Аушев, який раніше керував опозиційним сайтом "Ингушетия.ру", розстріляний невідомими в неділю вранці в Кабардино-Балкарії, повідомив РІА "Новости" співрозмовник в правоохоронних органах КБР.

Аушев був соратником власника "Ингушетия.ру" Магомеда Євлоєва, який загинув у серпні 2008 року в міліцейській машині, за версією республіканської прокуратури - від випадкового пострілу. Після вбивства Євлоєва Аушев деякий час керував сайтом, а після приходу на посаду президента республіки Юнус-Бека Євкурова відійшов від опозиційної діяльності і займався бізнесом.

За даними співробітника правоохоронних органів, напад стався близько 9.30 на дорозі неподалік селища Нартан Чегемського району. По машині ВАЗ чорного кольору стріляли з автоматичної зброї. Водій загинув на місці, а його пасажирка, яка одержала вогнепальні поранення, доставлена до лікарні.