Президент Литви Даля ГРІБАУСКАЙТЕ заявила, що НАТО слід розробити план оборони країн Балтії.

«Ми сьогодні і просимо, і вимагаємо від НАТО безпеки у вигляді надзвичайного плану для Балтійського регіону», - сказала Д.ГРІБАУСКАЙТЕ після зустрічі президентів трьох країн Балтії, яка пройшла в суботу в Ризькому замку.

Вона відзначила, що НАТО не має такого надзвичайного плану, хоча Латвія, Естонія і Литва вже п`ять років є повноправними членами цього Альянсу. Д.ГРІБАУСКАЙТЕ також сказала, що всім трьом Балтійським країнам важливо брати участь у дискусіях з вироблення нової стратегії НАТО.

«У НАТО немає плану оборони країн Балтії. Для Польщі є, і для інших країн є, а для нас - немає», - сказала вона, додавши, що це питання тим більше важливе з урахуванням того, що Балтія стала прикордонним регіоном.

«Принаймні, в моїй країні думка єдина, що Балтію необхідно захищати на тому самому рівні, що й будь-яку іншу країну Альянсу», - сказала президент Литви.