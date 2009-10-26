Амазонські індіанці підключилися до супутникового інтернету

П`ять поселень індіанців у бразильській Амазонії отримали доступ до інтернету, повідомив секретаріат з питань корінних народів (Seind) Бразилії.

За даними відомства, йдеться про великі "села" в амазонській сельві. Загалом більш як 2,5 тисяч корінних жителів штату Амазонас дістали бездротовий супутниковий доступ до Світової мережі в результаті цієї ініціативи.

За словами авторів проекту, інтернет - найважливіший канал зв`язку із зовнішнім світом в регіоні, де відсутня розвинена дорожня мережа, сполучення може уриватися на кілька місяців в сезон дощів, а дорога до найближчого населеного пункту може займати кілька діб.

РІА "Новости"