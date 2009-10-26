Амазонські індіанці підключилися до супутникового інтернету
00:17, 26 жовтня 2009Світ
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Без доріг це тим більш важливо
П`ять поселень індіанців у бразильській Амазонії отримали доступ до інтернету, повідомив секретаріат з питань корінних народів (Seind) Бразилії.
За даними відомства, йдеться про великі "села" в амазонській сельві. Загалом більш як 2,5 тисяч корінних жителів штату Амазонас дістали бездротовий супутниковий доступ до Світової мережі в результаті цієї ініціативи.
За словами авторів проекту, інтернет - найважливіший канал зв`язку із зовнішнім світом в регіоні, де відсутня розвинена дорожня мережа, сполучення може уриватися на кілька місяців в сезон дощів, а дорога до найближчого населеного пункту може займати кілька діб.
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